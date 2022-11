Ayatollah Khamenei noemt protesten in Iran ‘een hybride oorlog’

Irans hoogste religieuze leider Ali Khamenei heeft de protesten in Iran van de afgelopen weken omschreven als een ‘hybride oorlog’. ‘Sommige verraderlijke en kwaadaardige Europese machten’ zijn het Iraanse grondgebied binnengevallen, zei het 83-jarige staatshoofd woensdag.

Ook beschuldigde hij Amerika en Israël, de aartsvijanden van de Islamitische Republiek, opnieuw van inmenging ‘via inlichtingendiensten’ en via de media. Khamenei zei dat jongeren aan de protesten deelnemen ‘om emotionele redenen’.

In Iran heerst er al weken onrust na de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Amini. Zij werd halfweg september gearresteerd omdat ze de strenge kledingsvoorschriften niet had nageleefd. Amini overleed enkele dagen later in hechtenis.

Al meer dan zes weken demonstreren tienduizenden mensen tegen het repressieve beleid en de autoritaire koers van de Islamitische Republiek. Volgens mensenrechtenactivisten zijn er meer dan 280 mensen gedood en meer dan 14.000 gearresteerd.