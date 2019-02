Kernramp Fukushima: Japan en Tokyo Electric Power moeten schadevergoeding betalen

Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo News.

De arrondissementsrechtbank van Yokohama heeft geoordeeld dat de Japanse staat en Tokyo Electric Power 419 miljoen yen (3,3 miljoen euro) moeten betalen aan 152 van de 175 aanklagers. Zij zagen zich genoodzaakt te verhuizen na de kernramp van Fukushima als gevolg van een zeebeving op 11 maart 2011.

Te voorkomen

Rechter Ken Nakadaira heeft besloten dat de nucleaire ramp te voorkomen was. De Japanse regering zou al sinds september 2009 op basis van een berekening van deskundigen op de hoogte zijn dat een tsunami zou kunnen toeslaan en een volledige stroomuitval zou kunnen veroorzaken bij de centrale.

Een zeebeving met een magnitude van 9,0 en de daaropvolgende tsunami wekte in 2011 een meltdown op bij drie van de zes reactoren van de kerncentrale. Volgens het verslag 'was het mogelijk tegen eind 2010' om voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het opzetten van noodgeneratoren. Die hadden kunnen voorkomen dat de schade aan de reactoren en de waterstofexplosies een lozing veroorzaakten van enorme hoeveelheden radioactieve stoffen in de natuur.

Veroordeeld

De uitspraak van vandaag was de achtste van ongeveer dertig vergelijkbare rechtszaken die werden ingediend door meer dan tienduizend getroffen burgers. In alle rechtszaken werd Tokyo Electric Power veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. In zes gevallen werd de staat mee voor de rechtbank gedaagd.