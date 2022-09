Kenneth Starr overleden, aanklager van Bill Clinton in de Lewinsky-zaak

De voormalige speciale aanklager Kenneth Starr, die de aanklacht tegen de Democratische president Bill Clinton leidde in de Monica Lewinsky-affaire, is dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt zijn familie.

‘Kenneth Starr stierf in een ziekenhuis in Houston als gevolg van complicaties na een operatie’, aldus de familie. Zijn Starr Report zette in 1998 de afzettingsprocedure tegen Clinton in gang, maar resulteerde niet in zijn afzetting. In 2020 trad Starr ook op als advocaat voor Donald Trump, die in een impeachmentprocedure was terechtgekomen. Starr kwam in 2016 zelf in opspraak nadat hij ontslag moest nemen als hoofd van de Baylor University toen bleek dat er aanklachten wegens verkrachting door atleten van die instelling onder tafel waren geveegd.

Starrs onderzoek van Bill Clinton begon als een corruptiezaak, waarbij de investeringen van de Clintons in immobiliënproject Whitewater onder de loupe werden gelegd. Maar heel gauw spitste Starr zich toe op het seksleven van de president. Uiteindelijk kon Starr de corruptieaantijgingen niet bewijzen, maar wel dat Clinton meineed had gepleegd over zijn relatie met Lewinsky. Er werd dan ook minder en minder gesproken van Whitewater, en meer van de Lewinksy-affaire.

De zaak verdeelde de VS, met Republikeinse supporters van Starr die niet konden geloven dat de Senaat de meineed onvoldoende reden vond voor een afzetting, terwijl aanhangers van Clinton, en grote groepen Amerikanen, vonden dat Starr niets te zoeken had in het privéleven van de president, of toch te ver ging in die zoektocht.