Kenia roept op tot ‘onmiddellijk staakt-het-vuren’ in Oost-Congo

De Keniaanse president William Ruto heeft alle gewapende groepen in het oosten van Congo opgeroepen onmiddellijk de wapens neer te leggen. In Dar es Salaam, de economische hoofdstad van Tanzania, pleegt een twintigtal leiders van de ruime regio zaterdag overleg over het conflict. De Rwandese president woont het overleg fysiek bij, zijn Congolese collega Félix Tshisekedi blijft in Kinshasa en volgt vanop afstand.

De door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 moet van Ruto zijn ‘opmars staken’, en het Congolese regeringsleger van zijn kant “moet elke represaillemaatregel stoppen”, zei Ruto bij de start. ‘Een onmiddellijk staakt-het-vuren is de enige manier om de noodzakelijke voorwaarden te krijgen voor een constructieve dialoog en de uitvoering van een vredesakkoord.’

De leiders van de Oost- en Zuid-Afrikaanse landen zitten zaterdag samen om een uitweg te vinden uit het conflict dat al meer dan drie jaar woedt en de voorbije weken escaleerde met de inname van de miljoenenstad Goma door M23 en Rwandese troepen. De rebellen zijn nu op weg naar het zuidelijker gelegen Bukavu.

Vrijdag werd er al gevochten op 70 kilometer van Bukavu, dat de hoofdstad is van de provincie Zuid-Kivu. Banken en scholen sloten er de deuren, en een deel van de bevolking vluchtte al naar veiliger oorden. Verschillende buurlanden vrezen een regionale escalatie van het conflict. Zo heeft Burundi troepen ten noorden van Bukavu, om er het Congolese leger bij te staan.