Kenia bereid internationale interventie in Haïti te leiden

Kenia is naar eigen zeggen bereid om een internationale interventie te leiden om in Haïti de “normaliteit” te herstellen, nu misdaadbendes er grotendeels de controle hebben overgenomen. Het Afrikaanse land zegt alvast duizend politieagenten toe.

Gewapende bendes hebben de politieke crisis in Haïti uitgebuit om de facto de macht over te nemen. Geschat wordt dat 80 procent van hoofdstad Port-au-Prince door hen gecontroleerd wordt. Er zouden dagelijks schietpartijen, ontvoeringen en verkrachtingen zijn. “Kenia heeft ermee ingestemd te overwegen om een internationale troepenmacht voor Haïti aan te voeren. Kenia zegt duizend politieagenten toe om de Haïtiaanse politie te trainen en te helpen de normaliteit in het land te herstellen en strategische installaties te beschermen”, zei de Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfred Mutua in een verklaring.

Omdat de Haïtiaanse veiligheidsdiensten de situatie niet meer de baas zijn, hebben secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties en de Haïtiaanse premier Ariel Henry al opgeroepen tot een internationale interventie. De vredesmacht die Kenia voorstelt heeft een mandaat van de VN-Veiligheidsraad nodig. Zaterdag liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken al weten dat op dat vlak vooruitgang wordt geboekt.

Haïti is het armste land op het Amerikaanse continent en kampt al jaren met politieke instabiliteit, corruptie, criminele bendes en natuurrampen. Sinds de verwoestende aardbeving in 2010, die aan meer dan 220.000 mensen het leven kostte, is het land afhankelijk van overzeese ontwikkelingshulp. Intussen strijden meedogenloze bendes om de controle over de hoofdstad Port-au-Prince, die steeds verder wegzinkt in chaos. Volgens de Verenigde Naties lijdt bijna de helft van de 11 miljoen inwoners van Haïti aan acute honger.