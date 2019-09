Kelly Craft legt eed af als Amerikaanse ambassadrice bij VN

De VS hebben Kelly Craft beëdigd als nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ze werd ingezworen tijdens een niet-openbare ceremonie in het Witte Huis. Eind juli had de Amerikaanse Senaat haar benoeming goedgekeurd.

Kelly Craft tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat, 19 juni 2019 © Reuters