De rechts-populistische kandidate Keiko Fujimori, dochter van de veroordeelde voormalige autoritaire president Alberto Fujimori, ligt aan de leiding bij de presidentsverkiezingen in Peru.

Dat meldt de kiescommissie ONPE nadat de stemmen in 42 procent van de 86.488 stembureaus zijn geteld. Volgens de ONPE behaalt Fujimori 52,9 procent, tegenover 47,09 procent voor haar linkse rivaal Pedro Castillo.

De marxistische dorpsonderwijzer Pedro Castillo en de rechts-populistische Keiko Fujimori zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace in de presidentsverkiezingen in Peru, zo blijkt uit exit polls.

Corruptieproces

Fujimori wil bij een overwinning haar vader, de voormalige autoritaire president Alberto Fujimori, gratie verlenen. Hij zit een celstraf van 25 jaar uit wegens wandaden tijdens zijn presidentschap.

Keiko Fujimori staat voor een neoliberaal economisch beleid en een harde veiligheidsstrategie. De afgelopen jaren is zij verschillende malen in voorlopige hechtenis genomen en zij zou een lange gevangenisstraf kunnen krijgen in een nog lopend corruptieproces.

Castillo wil als hij wint een socialistische staat opbouwen, de controle over de media verscherpen en het constitutionele hof afschaffen. Hij had de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen.

Dat meldt de kiescommissie ONPE nadat de stemmen in 42 procent van de 86.488 stembureaus zijn geteld. Volgens de ONPE behaalt Fujimori 52,9 procent, tegenover 47,09 procent voor haar linkse rivaal Pedro Castillo. De marxistische dorpsonderwijzer Pedro Castillo en de rechts-populistische Keiko Fujimori zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace in de presidentsverkiezingen in Peru, zo blijkt uit exit polls.Fujimori wil bij een overwinning haar vader, de voormalige autoritaire president Alberto Fujimori, gratie verlenen. Hij zit een celstraf van 25 jaar uit wegens wandaden tijdens zijn presidentschap. Keiko Fujimori staat voor een neoliberaal economisch beleid en een harde veiligheidsstrategie. De afgelopen jaren is zij verschillende malen in voorlopige hechtenis genomen en zij zou een lange gevangenisstraf kunnen krijgen in een nog lopend corruptieproces. Castillo wil als hij wint een socialistische staat opbouwen, de controle over de media verscherpen en het constitutionele hof afschaffen. Hij had de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen.