Kazachstan heeft de doodstraf afgeschaft na een moratorium op executies dat al bijna twintig jaar van kracht is in het autoritaire Centraal-Aziatische land. Dat heeft het kabinet van de president zaterdag bekendgemaakt.

Volgens een bericht dat op zijn officiële website is gepubliceerd, heeft staatshoofd Kassym-Jomart Tokayev de bekrachtiging van het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend. Deze tekst, die vorig jaar door het Kazachse parlement is geratificeerd, verplicht de ondertekenaars ervan de doodstraf binnen hun grenzen af te schaffen.

De executies in Kazachstan zijn sinds 2003 opgeschort. Niettemin bleven rechtbanken beklaagden ter dood veroordelen voor uitzonderlijke misdrijven, waaronder misdrijven die als terrorisme werden beschouwd.

Een man die in 2016 acht politieagenten en twee burgers doodde tijdens een bloedbad in de grootste stad van het land, Almaty, werd ter dood veroordeeld. Deze straf wordt nu omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

Kazachstan, een voormalige Sovjetrepubliek, is vier keer zo groot als Frankrijk en telt 18 miljoen inwoners. In de voormalige Sovjet-Unie past alleen Wit-Rusland regelmatig de doodstraf toe. Rusland heeft hem de facto afgeschaft, zonder hem expliciet te verbieden.

Volgens een bericht dat op zijn officiële website is gepubliceerd, heeft staatshoofd Kassym-Jomart Tokayev de bekrachtiging van het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend. Deze tekst, die vorig jaar door het Kazachse parlement is geratificeerd, verplicht de ondertekenaars ervan de doodstraf binnen hun grenzen af te schaffen. De executies in Kazachstan zijn sinds 2003 opgeschort. Niettemin bleven rechtbanken beklaagden ter dood veroordelen voor uitzonderlijke misdrijven, waaronder misdrijven die als terrorisme werden beschouwd. Een man die in 2016 acht politieagenten en twee burgers doodde tijdens een bloedbad in de grootste stad van het land, Almaty, werd ter dood veroordeeld. Deze straf wordt nu omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Kazachstan, een voormalige Sovjetrepubliek, is vier keer zo groot als Frankrijk en telt 18 miljoen inwoners. In de voormalige Sovjet-Unie past alleen Wit-Rusland regelmatig de doodstraf toe. Rusland heeft hem de facto afgeschaft, zonder hem expliciet te verbieden.