De vroegere president van Kazachstan, Nursultan Nazarbajev, heeft de burgers opgeroepen om zich achter het huidige staatshoofd te scharen. De steun van de bevolking is nodig om de crisis in het land aan te pakken, zo heeft hij zaterdag via zijn woordvoerder meegedeeld.

Opvallend is dat de oproep er komt net nadat de arrestatie van Karim Massimov, het pas ontslagen hoofd van de nationale veiligheidsdienst, werd bekendgemaakt. Massimov, een ex-premier, wordt gezien als een nauwe bondgenoot van Nazarbajev.

Massimov werd donderdag in hechtenis genomen na de start van een onderzoek wegens hoogverraad. Ook verscheidene andere personen werden opgepakt.

Onrust

In Kazachstan hebben de voorbije dagen ongeziene protesten plaatsgevonden tegen het autoritaire regime. De onrust ontstond door ongenoegen over de stijgende brandstofprijzen, maar mondde al snel uit in deels gewelddadige manifestaties tegen de regering, corruptie en machtsmisbruik.

Volgens de Kazachse overheid zijn zeker 26 demonstranten om het leven gekomen. Op Twitter vraagt Nazarbajev nu aan de burgers om de huidige president te steunen 'om hem in staat te stellen deze crisis te overwinnen en de integriteit van het land te verzekeren'.

Invloed

Huidig president Kassym-Jomart Tokajev gaf vrijdag de politie toestemming zonder waarschuwing het vuur te openen om een einde te maken aan de protesten. Intussen heeft Rusland troepen gestuurd ter ondersteuning van de lokale overheden.

Nursultan Nazarbajev was president van Kazachstan van 1991, toen het land onafhankelijk werd, tot 2019. Hij oefent volgens waarnemers nog altijd een zeer grote invloed uit op het beleid.

