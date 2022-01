De Russen zullen geen 'kleurenrevoluties' in voormalige Sovjetlanden tolereren. Daarvoor heeft de Russische president Vladimir Poetin gewaarschuwd tijdens een virtuele bijeenkomst van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie (CSTO).

Op de agenda stonden onder meer de protesten in Kazachstan. De CSTO stuurde een door Rusland geleide militaire missie naar Kazachstan, volgens Poetin omdat het land geviseerd werd door het 'internationaal terrorisme'. 'Destructieve krachten van buitenaf hebben de situatie misbruikt', aldus Poetin.

De vredestroepen zullen Kazachstan verlaten als hun missie erop zit, kondigde Poetin nog aan. 'Zodra het contingent zijn opdracht vervuld heeft, zal het zich terugtrekken uit het grondgebied van Kazachstan.'

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev gaf in zijn eigen toespraak voor de CSTO-staatshoofden al aan dat het regime erin geslaagd is een poging tot staatsgreep te verijdelen. Tokajev zei verder nog dat zijn troepen nooit het vuur zouden openen op vreedzame betogers. 'Groepen van gewapende strijders wachtten hun moment af en zijn in actie getreden', zei Tokajev te weten. 'Hun voornaamste doel werd duidelijk: een poging tot staatsgreep.'

Intussen is de rust hersteld. Tokajev zei dat bij de rellen zestien leden van de veiligheidsdiensten zijn omgekomen. Hoeveel burgers omkwamen wordt nog uitgeklaard. De staatstelevisie berichtte zondag, op basis van het ministerie van Gezondheid, over meer dan 160 doden, maar dat cijfer werd later verwijderd.

Nog volgens Tokajev ging het regime in op de eisen van de vreedzame betogers, maar maakte dat niet uit voor de 'organisatoren van de agressie tegen Kazachstan'. Het gaat dan zowel om islamisten, misdadigers als kleine criminelen, die gebruik hebben gemaakt van de protestbeweging om het regime omver te werpen. Veel meer details gaf Tokajev echter niet.

Toen die gewapende groepen vernamen dat er drie militaire vliegtuigen van de CSTO in hoofdstad Nur-Sultan geland waren, zagen ze, nog volgens Tokajev, af van hun plannen om de presidentiële residentie in te nemen. Goed 2.000 militairen namen deel aan de CSTO-missie. Tokajev had na de zware protesten de hulp ingeroepen van de CSTO, een door Rusland geleide landenorganisatie met lidstaten uit de vroegere Sovjetunie.

Bij de protesten zijn bijna 8.000 mensen opgepakt.

In de voormalige Sovjetrepubliek is voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd. Alle vlaggen hangen halfstok.

