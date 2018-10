Kavanaugh legt eed af bij Amerikaans Hooggerechtshof

Eerder had de Amerikaanse Senaat Kavanaugh benoemd tot rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Zoals verwacht stemden 50 senatoren voor en 48 senatoren tegen de benoeming van Kavanaugh. De stemming verliep rumoerig door gejoel van tegenstanders.

Binnen en buiten de Senaat werd er eerder zaterdag hevig geprotesteerd tegen de benoeming. Kavanaugh wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Bij de protesten werden volgens de politie 164 mensen opgepakt.

Bij de Republikeinen onthield enkel Lisa Murkowski zich, terwijl alle Democraten -behalve Joe Manchin uit West-Virginia- tegenstemden. De stemming verliep erg rumoerig en moest herhaaldelijk worden onderbroken door gejoel vanuit de publiektribunes.

Vlak voor de start van de stemming liet president Donald Trump nog weten alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van de stemming. Hij zei dat Kavanaugh een aanwinst zal zijn voor het Hooggerechtshof.

Na afloop liet de president in een tweet verstaan erg tevreden te zijn met de uitkomst van de stemming. Trump gaat de benoeming van Kavanaugh later vandaag bekrachtigen en Kavanaugh zal ook nog de eed afleggen.

Voor de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, is de benoeming van Kavanaugh 'één van de treurigste momenten uit de geschiedenis van de Amerikaanse Senaat'. De Republikein Mitch McConnell beklemtoonde daartegen dat Kavanaugh tot het beste behoort wat Amerika te bieden heeft.

De benoeming van een rechter bij het Hooggerechtshof is een benoeming voor het leven. De 53-jarige Kavanaugh is erg omstreden, onder meer omdat hij door meerdere vrouwen van seksueel ontoelaatbaar gedrag wordt beschuldigd. De Californische hoogleraar Christine Blasey Ford verklaarde onder eed voor een Senaatscommissie dat zij in 1982 was aangerand door Kavanaugh. Die ontkende alle aantijgingen.

Met de benoeming van Kavanaugh hebben de conservatieven opnieuw een meerderheid in het Hooggerechtshof, met vijf versus vier progressieven. Voor de president is dit dus een belangrijke overwinning, maar Amerika blijft verdeeld achter. Het is nog onduidelijk welk effect deze affaire zal hebben op de tussentijdse parlementsverkiezingen van 6 november.