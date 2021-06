De Amerikaanse bisschoppen willen president Joe Biden mogelijk de communie weigeren omdat hij het recht op abortus steunt.

President Joe Biden, die bijna elke zondag naar de mis gaat, kan in de toekomst mogelijk de communie geweigerd worden. De conferentie van Amerikaanse katholieke bisschoppen keurde met een ruime meerderheid een tekst goed over 'de betekenis van de eucharistie.' Politici die abortuswetgeving steunen zouden berispt kunnen worden. In november volgt mogelijk een definitieve beslissing. President Biden, een Democraat, maakte een beslissing van zijn voorganger Donald Trump ongedaan die financiering introk voor organisaties die zich inzetten voor het recht op abortus. De 78-jarige Biden is over het algemeen voorstander van het recht om te kiezen voor vrouwen. Felle discussie Joe Biden, de tweede katholieke president na John F. Kennedy, is een afstammeling van Ierse katholieken en gaat bijna elk weekend naar de mis. Sinds zijn aantreden voeren de katholieke bisschoppen naar verluidt een felle discussie over hoe ze met hem moeten omgaan. Ook zijn standpunten over LGBTQ-rechten zouden voor de kerk 'een probleem' zijn. Daardoor zou hij geen recht hebben op het ontvangen van de communie, waarbij misgangers een hostie krijgen. Aan de stemming van 165 tegen 55 ging volgens Amerikaanse media een emotionele discussie vooraf. Het presidentschap van Biden zet de bisschoppenconferentie voor een dilemma, schrijft Washington Post. Beide kampen argumenteren dat de reputatie van de kerk op het spel staat. De Kerk is bezorgd over de boodschap die ze uitstuurt door Biden elke week communie te geven. Niet alle bisschoppen willen Biden uitsluiten. De aartsbisschop van San Diego, Robert McElroy, waarschuwt voor de 'bewapening' van de eucharistie. 'Eens we gaan uitsluiten omwille van politieke overtuigingen, dan zetten we deur open voor politieke twist in het hart van de misviering.' Het document moet priesters duidelijkheid geven over de positie van de Kerk tegenover politici die ingaan tegen de kerkelijk leer. Toch is nog niet zeker dat Biden uitgesloten zal worden. Elke bisschop mag zijn eigen invulling geven aan de tekst. De aartsbisschop van Washington DC heeft al laten weten dat zijn priesters Biden niet zullen berispen. Strengere wetten Abortus blijft een van de heetste hangijzers in de Amerikaanse politiek. Activisten stellen aan de kaak dat beleidsmakers in sneltempo opnieuw strengere abortuswetten invoeren. In 1973 werd abortus gelegaliseerd door een beslissing van het Hooggerechtshof in de zaak 'Roe versus Wade.' Wetten die abortus verbieden zijn daardoor ongrondwettelijk. De beslissing garandeert het recht op abortus tot de foetus buiten de baarmoeder levensvatbaar is, tot 24 à 28 weken zwangerschap. De Democraten, die de macht hebben in Washington, verdedigen het recht van vrouwen om te kiezen. Maar steeds meer (rode) staten nemen wetten aan die het recht op abortus inperken. Arkansas en Oklahoma laten abortus sinds kort enkel toe bij medische noodgevallen. Idaho en Texas beperken abortus na zes weken zwangerschap, wanneer veel vrouwen nog niet weten dat ze zwanger zijn. Wetgevers in Arizona en Ohio hebben wetten goedgekeurd die abortus verbieden wanneer de foetus het downsyndroom heeft. Veel conservatieve Amerikanen willen dat abortus helemaal verboden wordt. Volgens de pro-lifebeweging is het leven heilig. Het grotendeels conservatieve Hooggerechtshof, met rechters benoemd door oud-president Donald Trump, gaat binnenkort een nieuwe abortuswet uit de staat Mississippi beoordelen. Die wil abortus verbieden na vijftien weken zwangerschap.