In zijn homilie naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid heeft kardinaal Fridolin Ambongo Besungu, de aartsbisschop van Kinshasa, zwaar uitgehaald naar de Congolese machthebbers. Dat meldt KerkNet.

'Als de coalitie die nu in Kinshasa de lakens uitdeelt, doorzet met de plannen om de onafhankelijkheid van de nationale verkiezingscommissie of van de magistratuur te beknotten, zal ze de Congolese bevolking op haar pad vinden, samen met de katholieke en protestantse kerk die 80 procent van die bevolking vertegenwoordigen', stelde de kardinaal.

Hij waarschuwde ook voor straffeloosheid. 'Als een gewone Congolees een kip of een geit steelt of een buurman een klap voor zijn kop geeft, loopt hij kans in de gevangenis van Makala in Kinshasa terecht te komen. Maar voor de machtigen in het land heerst totale straffeloosheid.'

Dat heeft, volgens de kardinaal, alles te maken met hoe de Congolezen sinds de onafhankelijkheid het bestuur van de staat hebben ingevuld. 'In dit land ambieert men geen politieke functie om het land en de bevolking te dienen, maar om zichzelf en de zijnen te verrijken. Wij waren niet op de onafhankelijkheid voorbereid; sinds de blanke kolonisatoren weg zijn, willen we allemaal "chef" spelen', aldus de kardinaal.

'60 jaar fraude'

Dit was geen 'voorbereide' onafhankelijkheid, maar een 'gedroomde' onafhankelijkheid, zei Ambongo. 'Wij droomden er plots allemaal van de plek van de blanken in te nemen en te genieten van de voordelen die destijds alleen voor blanken weggelegd waren en nooit voor de inlandse bevolking. Dat heeft geleid tot 60 jaar autoritaire regimes, oorlogsgeweld en machtsmisbruik, fraude en leugens. En zo werd de droom van de Congolezen systematisch kapotgemaakt. Ook nu nog heerst er op het Congolese grondgebied volgens de kardinaal georganiseerde onveiligheid en wordt de rijkdom van het land systematisch geplunderd'.

Intussen blijft de bevolking verarmen, aldus de kardinaal: 'Wij hebben nu zowat de armste bevolking ter wereld. Intussen is de integriteit van ons nationale grondgebied nog altijd niet gegarandeerd en dreigt nog altijd een "balkanisering" van Congo. Aangezien de bevolking in de steek gelaten wordt, heeft deze coalitie haar bestaansredenen verloren'.

