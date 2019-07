Carola Rackete werd gearresteerd toen ze met 53 vluchtelingen 'illegaal' de haven van Lampedusa binnenvoer.

Carola Rackete, de kapitein van de Sea-Watch 3, werd vorige week vrijgelaten. Ze was eerder opgepakt door de Italiaanse politie omdat ze met haar schip zonder toestemming de haven van Lampedusa was binnengevaren. Aan boord: haar crew en 53 door haar uit de Middellandse Zee geviste bootvluchtelingen. De Sea-Watch 3 was al zeventien dagen op zoek naar een veilige haven.

...