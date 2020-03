De Russische president Vladimir Poetin lijkt goed op weg om de rest van zijn leven aan de macht te blijven. Er ligt een wetsvoorstel klaar waarbij de huidige limiet van twee opeenvolgende ambtstermijnen voor een president geschrapt wordt.

Het Russische parlement heeft de door president Vladimir Poetin voorgelegde grondwetshervormingen in tweede lezing met een ruime meerderheid goedgekeurd. Volgens critici zijn de plannen bedoeld om de macht van de president uit te breiden. Poetins partij Verenigd Rusland steunt het voorstel en heeft ruim driekwart van de zetels in het Russische parlement. Het lijkt er steeds meer op dat Poetin op weg is om de rest van zijn leven aan de macht te blijven.

In de Doema stemden dinsdag 382 parlementsleden voor de wet, 44 onthielden zich, niemand stemde tegen. De derde en laatste lezing in de Doema vindt woensdag plaats. Bij goedkeuring gaan de amendementen nog dezelfde dag ter goedkeuring naar het Hogerhuis. Poetin liet dinsdag aan het parlement weten dat het grondwettelijk hof zich zal moeten uitspreken over zijn kandidatuur voor de verkiezingen in 2024.

Uit een rondvraag eind vorige maand bleek dat de Russen verdeeld zijn over de vraag of Poetin na zijn ambtstermijn over vier jaar nog aan de macht moet blijven of niet. In een nationaal onderzoek van de Levada Center over Poetin antwoordde 46 procent van de respondenten dat hij na zijn ambtstermijn in 2024 president zou moeten blijven. De overige 45 procent had dat liever niet.

Poetin is -met een tussendoortje als premier- toe aan zijn vierde ambtstermijn als president en die duurt nog tot 7 mei 2024. Sinds Jozef Stalin was niemand langer aan de macht dan hem.

