Kandidaat-eurocommissaris Goulard slaagt er niet in om parlementsleden te overtuigen

De Franse Sylvie Goulard is er woensdag niet in geslaagd om de Europarlementsleden te overtuigen van haar onschuld. Die stellen bijkomende vragen over de gerechtelijke zaken waar de kanididaat-eurocommissaris in verwikkeld is.

Kandidaat-eurocommissaris Sylvie Goulard tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. © Belga