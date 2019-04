Het moordcijfer in het land breekt dit jaar opnieuw records. De president stuurt daarom een nieuw veiligheidskorps de straten op. 'Meer van hetzelfde', zeggen critici.

Mexicanen die dagelijks het nieuws volgen worden soms met zoveel gruwel geconfronteerd dat ze er gelaten van worden. Maar soms schudt een gebeurtenis het land wakker. Vorig weekend werden tijdens een feest in de deelstaat Veracruz dertien mensen, onder wie een eenjarige peuter, in koelen bloede doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Hoewel de overheid stelt dat het allicht een 'afrekening' tussen misdaadbendes betreft is er nog niemand verhoord, laat staan opgepakt. Geen van de slachtoffers had een crimineel verleden.

...