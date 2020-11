Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft zaterdag een nieuwe klacht van het kamp van president Donald Trump afgewezen. Het hof ging niet in op de vraag om 2,6 miljoen briefstemmen te annuleren.

In Pennsylvania won de Democraat Joe Biden met een verschil van 81.000 stemmen. Republikeinen in de staat eisten of de annulering van de briefstemmen, of de annulering van de hele stembusgang. In dat geval zou lokale parlement, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, de kiesmannen aanduiden.

Het hooggerechtshof legde de twee eisen naast zich neer. De tweede eis werd als 'verbazingwekkend' bestempeld. Dat zou erop neerkomen dat '6,9 miljoen mensen die hebben gestemd in Pennsylvania hun stem zou ontnomen worden', aldus het hof.

De Republikeinen betwistten ook de grondwettelijkheid van de wet die het stemmen per post had ingevoerd in Pennsylvania. Die klacht komt volgens de rechters te laat. De wet is meer dan een jaar geleden goedgekeurd.

Vrijdag had ook een hof van beroep in Pennsylvania een klacht van het kamp van Trump verworpen bij gebrek aan specifieke beschuldigingen en bewijzen. Over het hele land heeft het team van Trump intussen een twintigtal juridische nederlagen geleden. De president wil niettemin zijn nederlaag niet erkennen. Wel liet hij donderdag verstaan dat hij het Witte Huis in januari zal verlaten indien de zege van Biden officieel wordt bekrachtigd.

