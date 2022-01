De Kamer wil bijkomende Europese sancties tegen Polen omwille van de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat. Een resolutie van de meerderheidspartijen die daarom vraagt, kreeg donderdagavond groen licht in het halfrond.

De conservatieve Poolse regering voerde in 2020 een hervorming van de al relatief strenge abortuswetgeving door, waardoor Poolse vrouwen nu enkel nog een zwangerschap kunnen laten onderbreken als de gezondheid van de moeder in gevaar is, of wanneer het kind is verwekt door verkrachting. De nieuwe wetgeving leidde eind vorig jaar nog tot de dood van een jonge vrouw, die een bloedvergiftiging had opgelopen na zwangerschapscomplicaties.

Warschau ligt bovendien al langer onder vuur omwille van erg controversiële gerechtelijke hervormingen en andere schendingen van de rechtsstaat en de mensenrechten. De Europese Unie startte al een zogenaamde artikel 7-procedure op, die er uiteindelijk toe kan leiden dat het stemrecht van Polen tijdens Europese ministerraden wordt opgeschort.

Dat laatste maakt voorlopig maar weinig indruk op de Poolse regering, vreest Vooruit-Kamerlid Vicky Reynaert. Zij diende samen met enkele collega's binnen de meerderheid een resolutie in waarin ze pleit voor strengere sancties, ook financieel. De resolutie werd donderdagavond goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Oppositiepartijen N-VA en PVDA onthielden zich, het Vlaams Belang stemde tegen.

Concreet roept de tekst de regering op om er binnen de Europese Raad voor te pleiten om snel werk te maken van het conditionaliteitsmechanisme, dat het mogelijk maakt om Europese subsidies voor een lidstaat op te schorten indien de schendingen van de rechtsstaat in dat land de Europese financiële belangen dreigen te schaden. De nationalistische regeringen in Polen en ook Hongarije stapten naar het Europees Hof van Justitie tegen dat mechanisme. Een verdict wordt binnenkort verwacht, maar de advocaat-generaal van het Hof gaf Warschau en Boedapest alvast geen gelijk.

Daarnaast vraagt de tekst dat de Belgische regering het beleid van de Poolse regering rond abortus veroordeelt en die kwestie bij elk contact met Warschau op tafel legt. Tot slot vraagt de resolutie om de financiële steun die staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voorzien voor het collectief 'Abortus without borders', dat Poolse vrouwen die een abortus wensen informeert, financieel ondersteunt, abortuspillen verstrekt of begeleidt naar een buitenlandse kliniek, zo snel mogelijk inzet. Schlitz kondigde eerder al aan dat ze 10.000 euro doneert aan dat netwerk.

Lees ook: Blufpoker of Russische roulette? Polen en Hongarije spelen hoog spel met 1800 miljard

