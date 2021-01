Kamala Harris heeft maandag formeel ontslag genomen als senator voor de Amerikaanse staat Californië. Ze wordt woensdag geïnaugureerd als de eerste Indiaas-Amerikaanse, de eerste Afro-Amerikaanse en de eerste vrouwelijke vicepresident in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Kamala Harris maakte haar ontslagbrief maandag over aan gouverneur Gavin Newsom, zo berichtte de nieuwszender CNN. Een echt vaarwel is het weliswaar niet voor de voormalige procureur-generaal van Californië. De Amerikaanse vicepresident is immers de voorzitter van de Senaat, en sinds de recente overwinningen van twee Democraten bij de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia hebben Republikeinen en Democraten er nu beiden 50 zetels. Bij een gelijk aantal stemmen is het aan Harris om de knoop door te hakken. In een opiniebijdrage in de San Francisco Chronicle zei ze maandag te hopen dat ze die bevoegdheid niet zal moeten gebruiken. Harris was vier jaar lang senator voor Californië. Ze was toen ook al de eerste zwarte vrouw die senator werd voor de Golden State. Harris wordt in de Senaat opgevolgd door Alex Padilla. (Belga)