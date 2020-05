De Afghaanse regering zal 900 talibangevangenen vrijlaten. Dat heeft een veiligheidsambtenaar bekendgemaakt.

In Afghanistan geldt dinsdag een derde dag van een staakt-het-vuren dat zaterdag werd afgekondigd.

De vrijlating pas het in kader van dat staakt-het-vuren.

'We zijn van plan (...) om vandaag 900 (talibangevangenen red.) vrij te laten', zei Javid Faisal, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad aan AFP. Een andere bron in die raad bevestigde dit, al preciseerde deze bron dat de vrijlatingen in gespreide orde zullen gebeuren: 'De vrijlatingen komen er de komende weken'.

De taliban, die al wekenlang dodelijke aanvallen uitvoeren op de Afghaanse strijdkrachten, verrasten zaterdag door eenzijdig de strijd stop te zetten zodat hun medeburgers 'in vrede en comfort' het Suikerfeest konden vieren.

De Afghaanse president Ashraf Ghani accepteerde het aanbod onmiddellijk. Zondag lanceerde hij 'een procedure voor de vrijlating van maximaal 2000 talibangevangenen, in een gebaar van goede wil, als reactie op de aankondiging van een staakt-het-vuren van de taliban', aldus zijn woordvoerder Sediq Sediqqi.

