Kabinetschef Bolsonaro: machtsoverdracht kan van start gaan

De uittredende Braziliaanse president Jair Bolsonaro belooft de Grondwet te zullen respecteren. Zijn kabinetschef voegde er nadien aan toe dat het proces voor de machtsoverdracht van start kan gaan.

Het was uitkijken naar de eerste verklaring van Bolsonaro sinds zijn nederlaag. Hijzelf had in de aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen immers gesuggereerd dat hij de uitslag niet zou erkennen mocht hij aan het kortste eind trekken. Zoals bekend strandde Bolsonaro op 49,1 procent van de stemmen, terwijl zijn rivaal 50,9 procent haalde.

Tijdens een amper twee minuten durende toespraak aan zijn presidentieel paleis in Brasilia vernoemde hij Lula niet. Bolsonaro bedankte zijn kiezers. De nederlaag erkennen, deed hij niet, maar Bolsonaro betwistte het resultaat ook niet. Hij zei dat hij altijd binnen het kader van de Grondwet was gebleven en engageerde zich ertoe ‘als president van de republiek de Grondwet te blijven respecteren’.

Hij gaf nog aan dat de steunbetuigingen aan zijn adres ‘vreedzaam’ moeten verlopen. Meteen zette hij zich af tegen de wegblokkeringen – ‘linkse methoden’ – die ‘het vrije verkeer belemmeren’ in zowat het hele land. ‘De volksbewegingen zijn de vrucht van een gevoel van verontwaardiging en onrechtvaardigheid over de manier waarop het kiesproces is verlopen’, voegde hij er nog aan toe.

‘De president heeft me volgens de wet bevolen het proces voor de overdracht op te starten’ met het team van Lula, verklaarde zijn kabinetschef Ciro Nogueira kort nadien. De pas verkozen vicepresident Geraldo Alckmin is dinsdag aangeduid tot coördinator van het overgangsteam dat het pad moet effenen voor de machtsoverdracht.