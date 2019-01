Kabila 'zonder spijt of berouw' klaar voor machtsoverdracht

Kabila riep de Congolezen op om zich te scharen achter zijn opvolger Felix Tshisekedi. 'We moeten een coalitie vormen van alle progressieve krachten tegen de roofzuchtige troepen die azen op onze natuurlijke rijkdommen', klonk het op de staatszender RTNC.

Tshisekedi maakt deel uit van de oppositie, maar moet de macht wel delen met het parlement, waar een meerderheid achter Kabila staat. 'Dit is geen oproep om samen te smelten, maar vraagt wel aan de politieke leiders om in dezelfde richting te kijken, om de inspanningen te bundelen en samen te werken', aldus Kabila. Hij riep Tshisekedi ook op om het leiderschap van Congo in Afrika te versterken, net als in de grondstoffensector.

Zijn opvolger legt normaal donderdag de eed af. Het gaat om de eerste vreedzame machtsoverdracht sinds het land in 1960 zijn onafhankelijkheid van België uitriep.

Maar de andere oppositiekandidaat Martin Fayulu beschuldigt Kabila van een electorale staatsgreep, met medeplichtigheid van Tshisekedi. Volgens Fayulu behaalde hij een meerderheid van de stemmen.