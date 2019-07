Justitieminister Wanda Vazquez wil geen gouverneur van Puerto Rico worden

De Puerto Ricaanse minister van Justitie Wanda Vazquez heeft zondag gezegd dat ze, ondanks eerdere aankondigingen, de ontslagnemende gouverneur Ricardo Rossello niet wil opvolgen. Vazquez is normaal gezien de volgende in lijn, maar verklaarde op Twitter dat ze 'geen interesse' heeft in de job en hoopt dat Rossello iemand anders vindt.

Bij een viering van het aftreden van gouverneur Ricardo Rossello, houdt een demonstrant een bordje met de tekst 'Thank U. Next. #WandaRenuncia' omhoog. De beoogde opvolger van Rossello, Wanda Vazquez, is impopulair in Puerto Rico en gaf zondag aan het gouverneurschap niet te aanvaarden. 25 juli 2019 © Reuters