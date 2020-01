Het juridische team van de Amerikaanse president Donald Trump lanceert een offensief tegen zijn impeachment. Volgens het team schendt de afzettingsprocedure de grondwet en zal ze de verkiezingen later dit jaar verstoren.

Volgens bronnen oppert het juridische team dat de twee impeachmentartikels geen criminele feiten bevatten en dat Trump altijd heeft gehandeld binnen zijn hoedanigheid als president.

'De conclusie is uiteindelijk dat de artikels van de afzettingsprocedure de grondwet schenden', stelt een bron. 'Het hele proces is niet minder dan een gevaarlijke aanval op het Amerikaanse volk zelf en hun fundamentele stemrecht.'

Donderdag begon in de Amerikaanse Senaat formeel het afzettingsproces tegen Trump. De Democraten willen de Republikein afgezet zien vanwege machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Alles draait erom dat het staatshoofd zijn functie zou hebben misbruikt om een ander staatshoofd onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar een electorale tegenstrever, Joe Biden.

