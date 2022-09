Juntaleider in Burkina Faso ontheven uit zijn functie, kondigen militairen aan op tv

De leider van het militair regime in het West-Afrikaanse Burkina Faso, luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, is ontheven uit zijn functies door andere militairen. Dat blijkt uit een vrijdagavond op de nationale tv-zender voorgelezen verklaring. Sandaogo kwam begin dit jaar zelf nog aan de macht na een staatsgreep.

De plegers van de nieuwe staatsgreep kondigden ook aan dat alle grenzen over land en in de lucht vanaf middernacht gesloten worden. Verder is ook de grondwet opgeschort en de regering ontbonden. Eerder op de dag kwamen al berichten over militairen die op centrale punten in hoofdstad Ouagadougou geposteerd waren. Een regeringswoordvoerder noemde dat toen nog het gevolg van een “interne crisis binnen het leger”, vanwege ontevredenheid over de verloning. In de nacht van donderdag op vrijdag werden al schoten gehoord in de Burkinese hoofdstad.