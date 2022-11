Junta in Myanmar laat 700 gevangenen vrij, ook 4 buitenlanders

De militaire junta in Myanmar heeft donderdag aangekondigd dat 700 gevangenen zijn vrijgelaten. Onder hen zijn ook de Britse ex-diplomaat Vicky Bowman, de Japanse journalist Toru Kubota en Sean Turnell, een Australische adviseur van de afgezette regering van Aung San Suu Kyi.

Vicky Bowman, die tussen 2002 en 2006 diplomaat was, en haar man, de Myanmarese kunstenaar Htein Lin, werden in augustus gearresteerd wegens overtreding van de immigratiewetgeving en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Ook Htein Lin is vrijgelaten. Hij zat van 1998 tot 2004 in de gevangenis vanwege politieke protesten.

De Japanse documentairemaker en journalist Toru Kubota werd vorige maand door een militaire rechtbank tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens opruiing en het schenden van de telecommunicatiewet. Kubota filmde in juli onder meer protesten tegen de militaire junta in de grootste stad van het land, Rangoon. Turnell werd dan weer eind september samen met Aung San Suu Kyi en nog drie anderen veroordeeld tot drie jaar cel voor het schenden van de wet rond staatsgeheimen.

Mensenrechtenactiviste Aung San Suu Kyi won in 2020 de verkiezingen in Myanmar maar werd bij de militaire coup in 2021 gearresteerd. Zij kreeg eind oktober nog eens zes jaar cel opgelegd wegens corruptie. De vierde buitenlander is een Myanmarees die een Amerikaans paspoort heeft. De militaire junta greep op 1 februari 2021 de macht na democratische verkiezingen waar de militairen de uitslag niet van wilden erkennen. Het land werd in 1948 onafhankelijk, maar wordt al sinds een militaire staatsgreep in 1962 door hoge militairen autoritair geregeerd of gedomineerd. Het land was relatief democratisch in de jaren 2011-2021, mede dankzij acties van Aung San Suu Kyi die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar inzet voor mensenrechten en om het land te democratiseren.