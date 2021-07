De internationale gemeenschap moet een einde maken aan de nachtmerrie die de Myanmarese bevolking ondergaat. Die oproep lanceerde Tom Andrews, speciaal rapporteur voor Myanmar van de Verenigde Naties, woensdag in een toespraak voor de VN-Mensenrechtenraad. Andrews beschuldigde de junta in Myanmar er ook van misdaden tegen de menselijkheid begaan te hebben.

De junta, die begin februari de macht greep in het Aziatische land, voert wijdverspreide en systematische aanvallen uit tegen de bevolking, aldus Andrews. Bovendien is de internationale gemeenschap niet bij machte om te doen wat nodig is om hieraan een einde te maken. Hij wil dat de internationale gemeenschap snijdt in de inkomsten van de junta om dit 'terreurbewind' te beëindigen.

'Sommige Myanmarezen hebben de hoop verloren nog steun te krijgen van de internationale gemeenschap en vormen zelfverdedigingsgroepen en verrichten sabotagedaden, terwijl anderen verantwoordelijken en colloborateurs van de junta viseren', waarschuwde Andrews. De Amerikaan is aangeduid door de Mensenrechtenraad, maar sprak niet in naam van de Verenigde Naties.

Dinsdag sprak ook al de VN-Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet zich uit over Myanmar. De politieke situatie is 'catastrofaal', meent Bachelet, en weegt op de regio. Volgens de VN zijn de afgelopen maanden al bijna 900 mensen omgebracht en zowat 200.000 anderen moesten op de vlucht. Er zijn zeker 5.200 mensen willekeurig opgepakt, onder wie meer dan 90 journalisten.

