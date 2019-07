Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft donderdag tijdens een telefoongesprek met de nieuwe Britse premier Boris Johnson herhaald dat het huidige akkoord over de brexit 'het enige mogelijke akkoord' is. Dat heeft een woordvoerster van Juncker meegedeeld.

'Juncker luisterde naar eerste minister (Boris) Johnson, en herhaalde het EU-standpunt dat het uittredingsakkoord het beste en enige mogelijke akkoord is', zo zegt Mina Andreeva. Voorts deelde Juncker ook mee dat de Europese Commissie de komende weken bereid blijft om gesprekken met het Verenigd Koninkrijk te voeren.

Tijdens het telefoongesprek heeft Juncker ook Johnson gefeliciteerd met zijn benoeming tot eerste minister. De twee hebben afgesproken dat ze in contact zullen blijven met elkaar.

Boris Johnson had donderdag in zijn maidenspeech in het Lagerhuis gezegd dat hij hoopt dat de EU opnieuw zal willen onderhandelen over het echtscheidingsakkoord dat zijn voorganger Theresa May met de EU gesloten had. Johnson deelde ook mee dat de Britten de Europese Unie op 31 oktober verlaten, met of zonder deal.

'Ik wil liever een deal, ik geloof dat dat zelfs in dit late stadium nog mogelijk is', zei Johnson. 'En ik zal daar hard voor werken. Maar laat het duidelijk zijn: het echtscheidingsakkoord is tot drie keer toe verworpen in het parlement, het is niet acceptabel voor het parlement, noch voor het land, en geen enkel land dat onafhankelijk is en zelfrespect hoog in het vaandel draagt, zou het ondertekenen.'

Johnson kant zich vooral tegen de backstop, die de Ierse grenskwestie regelt door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de Europese douane-unie te houden.