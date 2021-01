WikiLeaks-oprichter Julian Assange (49) kan en moet niet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Dat heeft een rechter in Londen maandag beslist. Assange wordt er in de VS van beschuldigd de publicatie van geheime informatie mogelijk te hebben gemaakt.

Rechter Vanessa Baraitser haalde in haar vonnis aan dat ze er niet van overtuigd is dat de veiligheidsmaatregelen in de Verenigde Staten Assange ervan zouden weerhouden zichzelf van het leven te beroven.

Aangeklaagd

In de VS wordt Assange aangeklaagd voor zeventien inbreuken tegen de Espionage Act van 1917. Bij een uitlevering hangt hem een gevangenisstraf van 175 jaar in een zwaar beveiligde ­instelling boven het hoofd.

De zaak draait rond het openbaar maken van 470.000 documenten die betrekking hebben op de Amerikaanse diplomatie en de oorlogen in Afghanistan en Irak. Dat gebeurde in 2010. Later werden via WikiLeaks ook nog eens 250.000 diplomatieke berichten op straat gegooid. Volgens het Amerikaanse gerecht heeft Assange op die manier Chelsea Manning, die voor het leger werkte, de mogelijkheid geboden geheime informatie publiek te maken.

Celstraf

Momenteel zit de Australiër in het Verenigd Koninkrijk een celstraf van 50 maanden uit omdat hij in 2012 de voorwaarden van een opgelegde voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft geschonden. Zweden had namelijk om zijn uitlevering gevraagd nadat twee Zweedse vrouwen hem van seksueel misbruik beschuldigd hadden.

Een Britse rechter ging op het Zweedse verzoek in, maar volgens Assange was het hele verhaal slechts een voorwendsel om hem via Zweden aan de VS te kunnen uitleveren. Hij klopte aan bij de ambassade van Ecuador in Londen, die hem politiek asiel gaf. Daarvoor zit Assange nu in een Londense cel. Want nadat zijn asiel in 2019 ingetrokken was, kon hij door de Britse politie worden gearresteerd.

