Julian Assange stopt als hoofdredacteur van WikiLeaks

De reden voor de wissel aan het hoofd van WikiLeaks is volgens het platform de beperkte mogelijkheden die Assange nog heeft om te communiceren vanuit de ambassade van Ecuador in Londen. De Ecuadoraanse regering heeft meer dan een half jaar geleden de internet- en telefoonaansluiting van Assange verbroken, en hij mag enkel nog door zijn advocaten bezocht worden.

Assange verblijft al zes jaar in de ambassade, om zo te vermijden dat hij uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten. De VS willen hem vervolgen voor het openbaar maken van geheime documenten over de oorlog in Afghanistan en Irak. De Zweed weigert de ambassade te verlaten zolang hij geen garanties krijgt dat hij niet uitgeleverd zal worden. En ook in Groot-Brittannië wil de politie Assange arresteren, omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht geschonden heeft door naar de ambassade te vluchten.

De Zweedse onderzoeken tegen hem voor mogelijke verkrachting - waarvoor hij in eerste instantie in Groot-Brittannië werd opgepakt - zijn ondertussen stopgezet. Kristinn Hrafnsson is een IJslandse onderzoeksjournalist. Hij was van 2010 tot 2016 woordvoerder van WikiLeaks, en coördineerde sindsdien een aantal juridische projecten voor het klokkenluiderplatform.