Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, mag door het Verenigd Koninkrijk worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het Britse High Court geeft de VS gelijk in hun beroep tegen de weigering van een lagere rechtbank om Assange uit te leveren.

De beslissing is een zware tegenslag voor Assange, maar een uitlevering is daarom niet voor meteen. De juridische procedure rond de 50-jarige Australiër in het Verenigd Koninkrijk keert hiermee terug naar af. Het is nu opnieuw aan een lagere Britse rechtbank om zich uit te spreken over het lot van Assange.

De verloofde van Assange kondigde vrijdagmiddag aan dat ze 'zo spoedig mogelijk' in beroep gaat. De beslissing van het High Court is, volgens Stella Moris, 'gevaarlijk en verkeerd'. Het gaat om een 'ernstige verdraaiing van de wet', meent Moris.

Geweigerd

Begin dit jaar had rechter Vanessa Baraitser zich uitgesproken tegen een uitlevering van Assange. Zijn mentale gezondheidstoestand zou niet toestaan dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd: Baraitser wees erop dat er een reëel risico bestaat dat Assange zelfmoordpogingen zou ondernemen.

De rechters van het High Court zijn echter van mening dat de verduidelijkingen van de Amerikanen over Assanges eventuele opsluiting in de Verenigde Staten voldoende zijn om de bekommernissen over Assanges gezondheidstoestand uit de weg te ruimen.

De beslissing van Baraitser was gebaseerd op het risico dat Assange in een zwaarbeveiligde gevangenis onder bijzonder strenge omstandigheden opgesloten zou worden, vinden de rechters van het High Court.

Tijdens de behandeling van de zaak voor het High Court, eind oktober, gaven de advocaten van de Amerikaanse staat aan dat Assange niet in een zwaarbeveiligde gevangenis terechtkomt en zijn eventuele celstraf ook in Australië mag uitzitten.

Ook als het High Court de beslissing van begin dit jaar had bevestigd, was Assange nog niet zeker dat een uitlevering afgewend was. In dat geval kon ook Washington in beroep gaan bij het Hooggerechtshof (Supreme Court).

In afwachting van het vervolg van de juridische veldslag blijft Assange opgesloten.

Gelekte documenten

Assange wordt onder meer beschuldigd van spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. Er lopen een heleboel aanklachten tegen hem en hij riskeert in totaal tot maximaal 175 jaar cel.

De Australiër probeert al jarenlang uit handen van de Amerikanen te blijven. Hij vluchtte om die reden in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en vervolgens veroordeeld tot een celstraf voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien vast.

