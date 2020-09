Door gratie te verlenen aan oppositieleden speelt president Maduro de tegenstand uit verband. 'Dit zijn maffiapraktijken', vindt interim-president Juan Guaido.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gratie verleend aan 110 politieke gevangenen. Daarmee wil hij zijn imago van dictator oppoetsen, maar tegelijk zorgt hij voor verdeeldheid onder de oppositie. Verscheidene oppositieleiders hebben gebroken met interim-president Juan Guaido. In een exclusief gesprek met Knack zegt Guaido dat hij blijft hopen op een boycot van de verkiezingen in december, maar hij beseft dat zijn project om de democratische oppositie te verenigen aan een zijden draadje hangt. Was u verbaasd toen u vernam dat Maduro gratie verleende aan 110 politieke gevangenen? Juan Guaido: Maduro gebruikt die strategie al langer. Zonder enige legitimatie arresteert hij zijn politieke tegenstanders. Die mensen worden zonder proces in een zwaarbewaakte gevangenis gestopt, waar ze fysieke en psychologische foltering ondergaan. Als het Maduro goed uitkomt, worden ze weer vrijgelaten. Hij gebruikt hen als pasmunt voor zijn eigen doelen. Nu is zijn strategie om de oppositie te verdelen en de weg naar verkiezingen te openen. Dit zijn maffiapraktijken. Ook uw adviseur Roberto Marrero is vrijgelaten. Guaido: Begrijp me niet verkeerd, ik ben ontzettend blij voor hem dat hij weer bij zijn familie kan zijn. Maar niet alle oppositieleiders hebben gratie gekregen. Leopoldo Lopez kan nog altijd niet deelnemen aan de verkiezingen, en Juan Requesens heeft huisarrest gekregen. Maduro bepaalt dus zelf wie in december aan de verkiezingen zal kunnen deelnemen. Deze actie zou het gevolg zijn van overleg tussen Turkije en de Venezolaanse oppositie. Klopt dat? Guaido: Henrique Capriles heeft inderdaad gepraat met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Binnen de democratische oppositie hadden we unaniem beslist om de parlementsverkiezingen te boycotten, want er is geen enkele garantie dat ze eerlijk zouden verlopen. We worden daarin gesteund door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Organisatie van Amerikaanse Staten en het Europees Parlement. Nu lijkt het erop dat enkele oppositieleden toch per se willen deelnemen aan de verkiezingen. Is een militaire interventie dan de enige oplossing? Guaido: Dat is een zeer moeilijke vraag. Niemand wil een militair conflict op ons grondgebied. De oplossing moet van de Venezolanen zelf komen. Op dit moment hebben we met de meerderheid van de democratische oppositie een akkoord bereikt over het voorstel om een overgangsregering te organiseren. Ik zou dan interim-president blijven, tot onze democratie hersteld is en we weer onze rechtsstaat met scheiding der machten hebben.