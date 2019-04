Politici van de Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ hebben verbale bedreigingen geuit tegen een bekende nieuwslezer bij de zender ORF en zijn interviewstijl vergeleken met de tribunalen uit nazi-Duitsland. Daarop kwam protest van journalistenverenigingen in Oostenrijk en Duitsland.

De FPÖ maakt deel uit van de regeringscoalitie samen met de centrumrechtse partij ÖVP. De FPÖ vindt dat de openbare omroep vooringenomen is en wil de zender financieren met belastinginkomsten, in plaats van het huidige kijkgeld. Nieuwslezer Armin Wolf van ORF had dinsdag een interview met Harald Vilimsky, kandidaat van de FPÖ bij de Europese verkiezingen en reeds geruime tijd secretaris-generaal van de Freiheitliche. Aanleiding van het gesprek was een gedicht van een FPÖ-burgemeester waarin hij migranten met ratten vergeleek, het zoveelste voorval van racisme binnen de FPÖ.

Wolf vergeleek een karikatuur van de FPÖ-jongerenafdeling, waarinboosaardige migranten een jong Oostenrijks koppel bedreigen, met de afbeeldingen van Joden in het nazitijdperk. In een reactie eiste Vilimsky het ontslag van Wolf.

Andere prominente FPÖ-policiti schaarden zich achter Vilimsky. Onder hen ook gewezen journalist en huidig Europees parlementslid Ursula Stenzel. Zij vergeleek de agressieve interviewstijl van Wolf met de nazitribunalen. Ze vergeleek de nieuwslezer ook met de Franse extremist Louis Antoine de Saint-Just, uit de Franse Revolutie in de 18de eeuw. 'Hij eindigde trouwens onder de guillotine', zei ze op de privéomroep oe24.TV.

De Oostenrijkse vakbond GPA-djp, die ook journalisten vertegenwoordigt, hekelde dat de uitspraken van de FPÖ deze week de laatste zijn in een lange lijst van aanvallen tegen de ORF en de werknemers van de omroep. 'Gevolgen eisen na een kritisch interview is een teken van een autoritaire houding', aldus vakbondsleider Gerhard Moser.

Wolf kreeg ook steun van collega's in Duitsland, waar hij prijzen heeft gewonnen voor zijn interviewstijl. 'De rechtspopulistische lastercampagne tegen Armin Wolf toont aan of ze geloven in de vrijheid van uitzenden en vrije meningsuiting. Dat doen ze niet', aldus Frank Überall, die de Duitse journalistenfederatie voorzit.