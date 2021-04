Journaliste Laura Italiano van de New York Post heeft dinsdag ontslag genomen, nadat ze een 'fake' artikel produceerde over vicepresident Kamala Harris. Ze had daartoe de opdracht gekregen, schreef ze op Twitter.

Het artikel was het tweede in twee dagen over de ploeg Biden dat kant noch wal raakt.

...

Het artikel was het tweede in twee dagen over de ploeg Biden dat kant noch wal raakt. Eerst deed in rechtse media het fake bericht de ronde dat president Joe Biden hamburgers zou rantsoeneren. Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan zou de president de consumptie beperken tot één hamburger per persoon per maand. Fox News, een van de motoren achter de verspreiding van het bericht, gaf maandag toe dat het op niets berustte. Ook maandag deed de New York Post, een boulevardkrant, een poging om vicepresident Kamala Harris in diskrediet te brengen. De NY Post is, zoals de rechtse nieuwszender Fox News, eigendom van de familie van de Australische conservatieve mediamagnaat Rupert Murdoch.Journaliste Laura Italiano berichtte dat onbegeleide migrantenkinderen, die in een centrum in Long Beach, Californië, worden opgevangen, een verwelkomingspakket ontvangen waarin het kinderboek Superheroes Are Everywhere van Kamala Harris is opgenomen. Wat Harris een flinke stuiver zou opleveren. Het bericht werd overgenomen door Fox News en via sociale media gedeeld door Republikeinse verkozenen en ook door partijvoorzitster Ronna McDaniel.De werkelijkheid was echter dat een sympathisant één exemplaar van het boek geschonken heeft aan de bibliotheek van het centrum in Long Beach, waar tot 1000 minderjarige migranten opgevangen kunnen worden. Dat ene exemplaar kan in die bibliotheek ingekeken worden. Dus: er is geen sprake van het boek in een welkompakket, en er is geen sprake van gewin van de kant van Harris.Dinsdag maakte de journaliste via Twitter bekend dat ze het 'incorrect artikel' in opdracht had geschreven en ze had nagelaten voldoende tegengas te geven. 'Ik heb vandaag mijn ontslag ingediend bij de hoofdredactie'. Wie precies de opdracht heeft gegeven, maakt ze in haar tweets niet duidelijk.Superheroes are Everywhere verscheen begin 2019, telt 40 rijkelijk geïllustreerde pagina's en heeft als doelgroep kinderen tussen 3 en 7 jaar.