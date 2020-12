Voor de derde keer sinds begin november is in Afghanistan een journalist vermoord: de televisiepresentatrice Malalaj Maiwand en haar chauffeur.

In Jalalabad, in het oosten van Afghanistan, zijn een televisiepresentatrice en haar chauffeur doodgeschoten. Dat heeft de woordvoerder van de gouverneur van de provincie Nangarhar, waarvan Jalalabad de hoofdstad is, laten weten.

Net-geïdentificeerde gewapende mannen schoten journaliste Malalaj Maiwand en haar chauffeur dood. De vrouw was op weg naar de kantoren van de privé-televisiezender Enekaas TV, waarvoor ze aan de slag was.

Het is de derde moord op een journalist in Afghanistan sinds begin november. Aanvallen op personaliteiten in het land zitten de voorbije maanden sowieso in de lift, ondanks de vredesgesprekken die in Doha aan de gang zijn tussen de Afghaanse regering en de radicaalislamitische beweging taliban. Er wordt echter maar langzaam vooruitgang geboekt in die onderhandelingen.

