Een journaliste van de televisiezender Al Jazeera is zaterdag opgepakt toen ze verslag uitbracht over het protest in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, waar Palestijnse families met onteigening bedreigd zijn. Volgens de Palestijnen heeft de Israëlische politie ook de tv-ploegen aangevallen en hun materiaal kapot gemaakt.

Maar volgens een woordvoerder van het Israëlische leger zou de journaliste de ordetroepen fysiek hebben aangevallen toen die de demonstratie trachten te beëindgen. De vrouw zou ook geweigerd hebben zichzelf te identificeren.

Op videobeelden is te zien dat de dame een veiligheidsvest draagt met het woord Press op. Ze werd meegenomen naar het politiekantoor, bevestigt de woordvoerder. Bij de betoging werden de ordediensten bekogeld met stenen en vuurwerk, aldus nog de woordvoerder.

Zelfs na het recente staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, dat de Gazastrook controleert, gaan de protesten in de wijk Sheikh Jarrah nog altijd voort. Een groep Palestijnse families die er al tientallen jaren wonen, dreigen er op basis van een joodse wet te worden onteigend om plaats te maken voor joodse kolonisten. De rechtbank heeft een beslissing over deze netelige kwestie uitgesteld.

Israëlische inlichtingendienst waarschuwt voor toenemende oproepen tot geweld

Shin Bet, de binnenlandse inlichtingendienst van Israël, heeft zaterdag in een ongebruikelijke verklaring gewaarschuwd dat het een toenemende en ernstige radicalisering vaststelt in ontvlambare debatten, vooral op sociale media. Die zouden kunnen ontaarden in bloedvergieten. Het hoofd van Shin Bet, Nadav Argaman, zei zaterdag dat het ook om oproepen tot geweld gaat.

Sommige groepen of individuen zouden kunnen besluiten dat gewelddadige aanvallen of zelfs bloedvergieten legitiem zijn, waarschuwde Argaman. Hij riep alle leiders op om onmiddellijk inspanningen te doen om de situatie te kalmeren. Shin Bet beveiligt sinds donderdag de beoogde nieuwe premier Naftali Bennett, van de radicaal-rechtse partij Yamina. De 49-jarige politicus was op sociale media het mikpunt van haatberichten geworden. Er waren ook betogingen.

Aftredend premier Benjamin Netanyahu had scherpe kritiek geuit op Bennett, en beschuldigde hem zelfs van het 'verraad van de eeuw' door een nieuwe coalitie te vormen. Aanhangers van Netanyahu voeren de druk op om de eedaflegging van de geplande regering van acht partijen te verhinderen, blijkt uit mediaberichten.

De zoon van Yetanyahu, Yair, noemde de verklaringen van Argaman een 'schande'. Hij beschuldigde links van het oppoken van haat tegen zijn vader en familie sinds twee jaar. 'Nu proberen ze rechts het zwijgen op te leggen en doen ze politieke kritiek af als "agitatie"', tweette hij.

