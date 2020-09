Misdaadjournalist Julio Valdivia is onthoofd teruggevonden in het oosten van Mexico. Dat meldt El Mundo, de krant waar hij voor werkte.

De politie vond het lichaam en de motor van de journalist in de buurt van treinsporen in Motzorongo, op zo'n 300 kilometer ten zuidoosten van Mexico City. Volgens El Mundo is Valdivia het slachtoffer van een 'laffe moord'.

Er is een onderzoek geopend. De journalist zou maanden geleden bedreigingen hebben ontvangen. Mexico is een van de meest gevaarlijke landen voor journalisten. Volgens de organisatie Reporters Without Borders (RSF) zijn in het land dit jaar al vier journalisten vermoord.

De politie vond het lichaam en de motor van de journalist in de buurt van treinsporen in Motzorongo, op zo'n 300 kilometer ten zuidoosten van Mexico City. Volgens El Mundo is Valdivia het slachtoffer van een 'laffe moord'. Er is een onderzoek geopend. De journalist zou maanden geleden bedreigingen hebben ontvangen. Mexico is een van de meest gevaarlijke landen voor journalisten. Volgens de organisatie Reporters Without Borders (RSF) zijn in het land dit jaar al vier journalisten vermoord.