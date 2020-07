In 2016 koos goed een derde van latinokiezers in de Verenigde Staten voor Donald Trump. Doen ze het opnieuw? Een interview met Jorge Ramos.

'De stem van de immigrant in Amerika', zo omschreef tijdschrift The New Yorker de bekroonde journalist en auteur Jorge Ramos (62). Het nieuwsanker bij de veelbekeken Spaanstalige televisiezender Univision, uit Miami, informeert niet alleen de miljoenen latino's van Amerika, maar neemt het ook voor hen op. Hij legde Donald Trump, Nicolas Maduro en zelfs neonazi's het vuur aan de schenen. Dat maakte hem de bekendste journalist - of persoon, zonder meer - onder latino's in de Verenigde Staten, 's lands grootste minderheid. Ramos werd geboren in Mexico maar vertrok dertig jaar geleden naar de Verenigde Staten omdat hij zijn buik vol had van de gezagsgetrouwe censuur van mediabedrijven in zijn thuisland. Vandaag bekijkt hij beide landen met het open vizier van de eeuwige buitenstaander. Jorge Ramos werd bekend onder een breder publiek nadat hij in 2015 door een lijfwacht van Donald Trump aan de deur werd gezet tijdens een persconferentie. De toenmalige presidentskandidaat was niet opgezet met Ramos' daadkrachtige manier van vragen stellen. Vorig jaar werd hij met zijn ploeg kort vastgehouden door de Venezolaanse veiligheidsdiensten nadat president Nicolás Maduro zich kwaad maakte tijdens een kritisch interview. De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen snel dichterbij. Hoe verhouden latinokiezers zich tot de kandidaten Donald Trump en Joe Biden?JORGE RAMOS: Straks mogen 32 miljoenen latino's gaan stemmen: ze zijn de grootste minderheid in de Verenigde Staten. In de meest recente peilingen haalt Trump slechts 21 procent van de latinostem, in 2016 was het nog 29 procent. In swing states (staten met wisselende kiesresultaten, nvdr.) zoals Florida of Arizona kunnen enkele duizenden latino's de verkiezing doen kantelen. Als het zo doorgaat, verliest Trump die staten mogelijk en daarmee de verkiezing. Het probleem is dat miljoenen latino's niet stemmen. In 2016 bleef zowat de helft thuis. Zo is het in zekere zin onze verantwoordelijkheid dat Trump president is geworden.In Florida, waar u woont, stemmen heel wat latino's, onder wie anticommunistische Cubaanse uitwijkelingen, traditioneel Republikeins. Zien zij geen graten in Trumps xenofobe retoriek?RAMOS: In 2016 stemde een derde van de latinokiezers voor Trump. Velen daarvan zitten in Florida, dat klopt. Het is simpel: voor hen is de economie het belangrijkst. Ze hechten ook aan het beleid tegenover Cuba of Venezuela, en uitgerekend de Republikeinen zijn harder voor de socialistische regimes aldaar. Voor vele Mexicanen is het racisme van Trump een dealbreaker, maar voor de coronacrisis kwamen er wel veel banen bij, en dat weegt voor sommigen zwaarder door. Dat is hun excuus. Hoe hebben Spaanstaligen in Amerika gereageerd op de dood van Afro-Amerikaan George Floyd door brutaal politiegeweld?RAMOS: Het gaat nu wel over Black Lives Matter, maar het racisme in de VS maakt geen onderscheid tussen minderheden, zij het Afro-Amerikanen, latino's of personen uit de Caraïben of elders. Het lijkt een contradictie: het allerbeste wat de VS te bieden hebben zijn de mogelijkheden voor immigranten, en het slechtste het structurele racisme. De erfenis van de slavernij en de rassensegregatie dwaalt nog steeds rond. Ik hoor het keer op keer in mijn interviews met minderheden van alle slag: dat ze beschimpt of aan de kant geschoven worden vanwege hun huidskleur of accent.Tegelijk zijn ook latino's politiek enorm actief. De Dreamers (immigranten die als kinderen zonder papieren naar de VS zijn gebracht, nvdr.) staan bijzonder sterk en hebben recent een beslissing kunnen afdwingen van het Hooggerechtshof dat Trump ze niet zomaar het land mag uitzetten. Acht u het mogelijk dat de VS een latinopresident krijgen in de nabije toekomst?RAMOS: Absoluut. Denk aan Barack Obama: hem is het gelukt, en er zijn meer latino's dan zwarten in de VS. Het kan zelfs een latinovrouw zijn. Ik ben er stellig van overtuigd dat het bij mijn leven nog gebeurt.Het is inmiddels duidelijk dat latino's proportioneel het hardst getroffen zijn door het coronavirus: bijvoorbeeld in New York vertegenwoordigen ze ongeveer 34 procent van de sterfgevallen, en slechts 29 procent van de bevolking. Hoe komt dat?RAMOS: Ze werken vaker in essentiële, risicovolle banen, zodat de rest van de bevolking tijdens de lockdown een min of meer normaal leven kon blijven leiden. Amerika draait op latino's. Dat heeft ze meer blootgesteld dan andere groepen.Volgende week gaat de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (Amlo) op bezoek bij Donald Trump, om de nieuwe Noord-Amerikaanse vrijhandelsdeal te beklinken. In een opiniestuk neemt u het hem kwalijk dat hij stil blijft over Trumps racisme. Door de coronacrisis stevent Mexico af op een aanzienlijke recessie. Hebt u er geen begrip voor dat Amlo handel en banen verkiest boven retorische stellingname?RAMOS: Het akkoord is al van kracht. Wat is dan het nut van een foto met de bully die Mexicanen criminelen, verkrachters en drugdealers heeft genoemd? Amlo heeft niet in de gaten dat hij gemanipuleerd wordt door zijn Amerikaanse ambtgenoot. Trump doet het immers niet goed onder latino's in de peilingen. Maar hij heeft hun stem wel nodig, wil hij herverkozen raken. Dus hoopt hij punten te scoren door de Mexicaanse president op de koffie te inviteren. Het is inmiddels zonneklaar: alles wat Trump doet is uit eigenbelang.Het bezoek is bovendien riskant voor Amlo. De vorige Mexicaanse president veroorzaakte een enorm schandaal toen hij Trump in Mexico ontving voorafgaand aan de verkiezingen van 2016, en in verklaringen met geen woord repte over Trumps belofte dat hij Mexico zou laten betalen voor de grensmuur. De minister die het bezoek regelde is toen moeten opstappen. Amlo begeeft zich in een mijnenveld.Amlo is nu iets meer dan anderhalf jaar aan de macht. Hoe doet hij het volgens u? U hebt hem wel eens het vuur aan de schenen gelegd over veiligheid: is dat vandaag het belangrijkste probleem in Mexico?RAMOS: Ja. Uitdaging nummer één voor de Mexicanen is zorgen dat ze niet vermoord worden, dag in, dag uit. Pas daarna kunnen ze andere katjes geselen. Ik heb familie, vrienden en collega's in Mexico: allen worstelen ze met de wijdverbreide onveiligheid. Het is ook een van de meest gevaarlijke landen ter wereld voor journalisten.Amlo beloofde beterschap met een andere aanpak. Hij richtte een nieuw veiligheidskorps op: de Guardia Nacional. Maar zelfs een dodelijke pandemie heeft de onveiligheid niet kunnen inperken in Mexico, integendeel. Ik begrijp dat het momenteel niet makkelijk is om ook aan veiligheid te denken terwijl de besmettingscurve maar niet wil afvlakken, maar de situatie blijft erop achteruit gaan. De overheid is niet in staat de veiligheid te verzekeren van de Mexicanen.