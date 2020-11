De laatste uitbraak van het ebolavirus in Congo, in het noordwesten van het Afrikaanse land, is officieel voorbij. Dat heeft minister van Volksgezondheid Eteni Longondo woensdag gezegd.

De uitbraak deed zich voor in de noordwestelijke Evenaarsprovincie. Sinds de vaststelling van de eerste besmetting op 1 juni, werden er 119 bevestigde gevallen en 11 waarschijnlijke gevallen geregistreerd en vielen er in totaal 55 doden, zo blijkt uit de statistieken van de Wereldgezondheidsorganistie (WHO).

Ook de WHO bevestigt het einde van de nieuwe epidemie. Volgens de organisatie werd er massaal gevaccineerd: 'meer dan 40.580 personen' kregen een vaccin. Het ging al om de elfde ebola-epidemie in Congo sinds de virusziekte er in 1976 opdook. Tijdens de vorige epidemie, de meest dodelijke, kwamen 2.277 mensen om het leven. Die epidemie begon officieel op 1 augustus 2018 en eindigde op 25 juni van dit jaar.

De uitbraak deed zich voor in de noordwestelijke Evenaarsprovincie. Sinds de vaststelling van de eerste besmetting op 1 juni, werden er 119 bevestigde gevallen en 11 waarschijnlijke gevallen geregistreerd en vielen er in totaal 55 doden, zo blijkt uit de statistieken van de Wereldgezondheidsorganistie (WHO). Ook de WHO bevestigt het einde van de nieuwe epidemie. Volgens de organisatie werd er massaal gevaccineerd: 'meer dan 40.580 personen' kregen een vaccin. Het ging al om de elfde ebola-epidemie in Congo sinds de virusziekte er in 1976 opdook. Tijdens de vorige epidemie, de meest dodelijke, kwamen 2.277 mensen om het leven. Die epidemie begon officieel op 1 augustus 2018 en eindigde op 25 juni van dit jaar.