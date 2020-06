De Britse premier Boris Johnson belooft tientallen miljarden te steken in de bouw van ziekenhuizen, scholen, woningen, wegen en spoorlijnen. Zo wil hij de Britse economie, die zwaar te lijden heeft van de coronacrisis, een oppepper geven.

"Als corona een bliksemflits was, dan krijgen we nu de donderslag van de economische gevolgen. Maar we zullen er klaar voor zijn", bezweert Johnson in de zondagse editie van de Daily Mail. "Dit is een enorme schok voor het land geweest, maar we gaan er heel goed van herstellen. We willen veel bouwen om weer gezond te worden."

Komende dinsdag maakt Johnson zijn plannen officieel bekend. Hij zou onder meer willen investeren in veertig nieuwe ziekenhuizen en 10.000 extra gevangeniscellen. De bouwplannen moeten veel banen opleveren voor jongeren en voor mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

Waar het investeringskapitaal vandaan moet komen maakt de premier niet duidelijk, maar bezuinigen is er niet bij: "We gaan absoluut niet terug naar het soberheidsbeleid van tien jaar geleden." Hij doelt op de kredietcrisis van 2008 tot 2011, waardoor Groot-Brittannië, net als veel andere landen, fors moest snijden in de uitgaven.

Over zijn eigen conditie zei Johnson, die met een coronabesmetting in het ziekenhuis heeft gelegen, "Ik ben weer fit als een hoentje. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld."

"Als corona een bliksemflits was, dan krijgen we nu de donderslag van de economische gevolgen. Maar we zullen er klaar voor zijn", bezweert Johnson in de zondagse editie van de Daily Mail. "Dit is een enorme schok voor het land geweest, maar we gaan er heel goed van herstellen. We willen veel bouwen om weer gezond te worden."Komende dinsdag maakt Johnson zijn plannen officieel bekend. Hij zou onder meer willen investeren in veertig nieuwe ziekenhuizen en 10.000 extra gevangeniscellen. De bouwplannen moeten veel banen opleveren voor jongeren en voor mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Waar het investeringskapitaal vandaan moet komen maakt de premier niet duidelijk, maar bezuinigen is er niet bij: "We gaan absoluut niet terug naar het soberheidsbeleid van tien jaar geleden." Hij doelt op de kredietcrisis van 2008 tot 2011, waardoor Groot-Brittannië, net als veel andere landen, fors moest snijden in de uitgaven. Over zijn eigen conditie zei Johnson, die met een coronabesmetting in het ziekenhuis heeft gelegen, "Ik ben weer fit als een hoentje. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld."