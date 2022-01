In het Verenigd Koninkrijk is er een kans "om van die omikrongolf af te raken" zonder het land weer op slot te doen. Dit heeft premier Boris Johnson dinsdag op een persconferentie gezegd. Verschillende ziekenhuizen luidntussen de alarmbel.

Ondanks de enorme stijging van het aantal besmettingen is er immers een "substantieel" niveau aan immuniteit onder de bevolking, aldus de Conservatieve regeringsleider. Bovendien zij er wel meer ziekenhuisopnames door de omikronvariant, maar belanden er minder mensen op intensieve zorg en ligt de mortaliteit lager. "Daarom denken we dat deze evenwichtige aanpak de juiste is."

De komende weken zullen wel "een uitdaging" vormen en vanwege afwezigheden van personeel zullen sommige diensten verstoord zijn, zo erkende hij. Johnson kondigde aan dat hij zijn bewindsploeg morgen/woensdag zal voorstellen door te gaan met Plan B-maatregelen, zoals het dragen van mondmaskers op sommige plaatsen, thuiswerk waar mogelijk en het gebruik van vaccinpaspoorten om enkele gelegenheden binnen te gaan.

Vanaf volgende week zullen er ook dagelijkse tests komen voor werknemers in belangrijke sectoren, zoals de voedselverwerking en de grenswacht. De regering heeft daarvoor zowat 100.000 werknemers in essentiële functies geïdentificeerd.

De eerste minister legde voorts de klemtoon op het belang van de boostervaccins. Hij stelde dat 90 procent van de COVID-patiënten op intensieve zorg niet gevaccineerd is. Hij roept de mensen dan ook op om een derde prik te laten zetten.

Britse ziekenhuizen trekken aan alarmbel wegens personeelstekort door omikronvariant

Meerdere Britse ziekenhuizen hebben de alarmbel geluid omdat ze wegens de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus met een tekort aan beschikbaar personeel te maken krijgen. Dat meldt de Britse omroep BBC dinsdag.

Minstens acht ziekenhuisstichtingen, sommige daarvan bestaan uit meerdere ziekenhuizen, hebben een "kritiek incident" (critical incident) gemeld. Met die procedure geven Britse ziekenhuizen aan dat ze vrezen noodzakelijke behandelingen niet langer te kunnen waarborgen. "In verschillende delen van de gezondheidszorg bevinden we ons momenteel in een crisistoestand", zegt Matthew Taylor van NHS Confederations, dat verschillende organisaties uit de Britse gezondheidssector vertegenwoordigt. "Sommige ziekenhuizen bellen uitgeputte personeelsleden op met de vraag om hun vrije dagen te laten vallen, zodat de kerntaken uitgevoerd kunnen worden." Eerste minister Boris Johnson had maandag al gewaarschuwd dat er nog wekenlang sprake zou zijn van een "aanzienlijke" druk op het Britse gezondheidssysteem. Ondanks een recordaantal nieuwe besmettingen verzet de Britse regering zich voorlopig nog tegen een nieuwe verstrenging van de coronamaatregelen. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid heeft wel verklaard dat vrijwilligers, gepensioneerde werknemers en militairen ingezet kunnen worden om de overbelaste gezondheidsdiensten te ondersteunen. Op een dag tijd zijn in het Verenigd Koninkrijk 218.724 nieuwe gevallen en 48 COVID-overlijdens gemeld, aldus Sky News op gezag van officiële cijfers.

Nieuwe rel: Britse premier niet in quarantaine na hoogrisicocontact

Ook na de jaarwissel blijft de Britse premier Boris Johnson achtervolgd worden door vermoedelijke overtredingen van de coronaregels. Volgens de krant The Mirror zou Johnson na een hoogrisicocontact bij het opnemen van zijn nieuwjaarstoespraak eind 2020 niet in quarantaine zijn gegaan.

Johnson zou zich toen op minder dan twee meter afstand bevonden hebben van een cameraman die geen mondmasker droeg en nadien positief testte op COVID-19. Volgens de toenmalige regels zou een hoogrisicocontact dan tien dagen in quarantaine moeten, iets wat Johnson dus niet zou hebben gedaan.

Een woordvoerder van de Britse regering ontkende dat het contact zo nauw was en voegde eraan toe dat het ook minder dan 15 minuten duurde, waardoor Johnson niet in quarantaine is gegaan. Volgens The Mirror suggereren foto's op het officiële account van Downing Street op het Flickr-fotonetwerk echter een langer en nauwer contact.

De afgelopen weken drongen meerdere onthullingen van The Mirror en andere Britse media Johnson in het nauw. Zo zouden tijdens de strikte lockdown in het land eind 2020 meerdere kerstfeestjes hebben plaatsgevonden in Downing Street.

