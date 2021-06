De Britse premier Boris Johnson heeft donderdag zijn meningsverschillen met Joe Biden over de spanningen in Noord-Ierland na de brexit gerelativeerd. Hij verzekerde dat het bewaren van de vrede in Noord-Ierland een 'gemeenschappelijke visie' vormt en zei dat hij 'optimistisch' is.

'We willen ervoor zorgen dat we het vredesproces in balans houden. Er is absoluut een gemeenschappelijke visie en ik ben optimistisch dat we die zullen bereiken', zei Boris Johnson tegen de Britse televisie na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president in Carbis Bay, in het zuidwesten van Engeland, aan de vooravond van het begin van de G7-top onder Brits voorzitterschap.

'We willen ervoor zorgen dat we het vredesproces in balans houden. Er is absoluut een gemeenschappelijke visie en ik ben optimistisch dat we die zullen bereiken', zei Boris Johnson tegen de Britse televisie na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president in Carbis Bay, in het zuidwesten van Engeland, aan de vooravond van het begin van de G7-top onder Brits voorzitterschap.