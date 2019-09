Het Britse Hooggerechtshof zal naar alle waarschijnlijkheid begin volgende week zijn arrest vellen in de zaak over de schorsing van het parlement door de regering van premier Boris Johnson. Dat heeft de voorzitter van het Supreme Court, Lady Hale, donderdag gezegd na afloop van de derde en laatste dag van pleidooien.

Op initiatief van premier Johnson zijn de vergaderingen van het Britse parlement opgeschort tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth verwacht wordt de beleidsverklaring van de regering voor te lezen tijdens de zogenaamde Queen's Speech. Volgens de tegenstanders van de premier is de werkelijke reden voor de schorsing - 'prorogation' in brexit-jargon - het feit dat Johnson het parlement monddood hoopte te maken in de aanloop naar de brexit op 31 oktober.

Ondanks het feit dat het parlement er voor de schorsing inging alsnog in slaagde een wet aan te nemen die een 'no deal'-brexit moet vermijden, belandde de schorsing bij de hoogste Britse rechtbank. Het Hooggerechtshof behandelt de zaak in beroep, nadat twee lagere rechtbanken diametraal tegenovergestelde beslissingen hadden genomen. Volgens een rechtbank in Londen is de schorsing een louter politieke aangelegenheid en dus geen zaak voor het gerecht. Volgens een Schotse rechtbank is de schorsing dan weer onwettig omdat Johnson de Queen misleidde toen hij haar vroeg de schorsing te bekrachtigen. De verliezende partijen in de twee zaken - zakenvrouw Gina Miller in Londen en de Britse regering in Edinburgh - tekenden bij het Hooggerechtshof beroep aan tegen de rechterlijke uitspraken.

Deze week lieten de elf rechters aan het Hof de advocaten van de verschillende partijen uitgebreid aan het woord komen, tijdens pleidooien die drie dagen in beslag namen. Voorzitter Lady Hale zei na afloop dat zij en haar tien collega's wellicht begin volgende week al met een beslissing komen. Ze benadrukte wel dat van haar Hof niet mag worden verwacht dat het beslist of en hoe het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten. Het Schotse parlementslid Joanna Cherry (SNP) hoopt alvast dat het Supreme Court de regering ongelijk zal geven en dat zijn arrest het parlement de mogelijkheid zal geven nog voor 14 oktober opnieuw bijeen te komen. Het is ook uitkijken in welke mate de rechters de prerogatieven van de regering en het parlement zullen afbakenen. In die zin gaat de zaak verder dan alleen maar de brexit.