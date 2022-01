De Britse premier Boris Johnson is van plan "volledig samen te werken" met de politie, nadat Scotland Yard dinsdag aankondigde een onderzoek te openen naar de lockdownfeestjes in Downing Street.

"Hij zal volledig meewerken, op eender welke manier hem dat gevraagd zal worden", aldus een woordvoerder van de premier. In een statement zei de premier volgens BBC ook dat hij blij is dat er een onderzoek geopend wordt, "zodat er duidelijkheid komt voor het publiek en zodat er een streep getrokken wordt onder de kwesties". Hij liet ook weten dat hij en zijn regering gefocust zijn "de prioriteiten van het volk".

De politie meldde dinsdag een onderzoek te openen naar "mogelijke schendingen van de COVID-19-regels" in de afgelopen twee jaar binnen Downing Street 10 en Whitehall, het regeringscentrum in Londen.

Premier Johnson staat al weken onder vuur vanwege onthullingen over feestjes in zijn ambtswoning tijdens de coronalockdowns. Het aantal feesten loopt ook op.

Maandag nog meldde de Britse zender ITV dat Johnson een verjaardagsfeestje had met 30 genodigden tijdens de eerste lockdown.

Motie van wantrouwen

De resultaten van een intern onderzoek van topambtenaar Sue Gray worden later deze week verwacht. De politieke toekomst van Johnson kan afhangen van dat onderzoek. Verschillende leden van zijn partij willen dat de premier een stap opzij zet. Kenners menen dan ook dat een motie van wantrouwen onvermijdelijk is.

