John Lee wordt de nieuwe baas van Hongkong

In Hongkong zal ex-baas van de veiligheidsdiensten John Lee zondag door een klein comité van regimegetrouwen worden benoemd tot de hoogste bestuurder van de stad.

De 64-jarige Lee, een voormalige politieagent, is de enige kandidaat om aftredend regeringsleidster Carrie Lam op te volgen. Zij besloot eerder om geen tweede mandaat na te streven.

De nieuwe regeringsleider wordt in Hongkong verkozen door een comité van zo’n 1500 getrouwen van het Chinese regime. De prodemocratiebetogers wilden daar verandering in brengen, maar zij zijn intussen monddood gemaakt. Bij gebrek aan rivalen is Lee er zeker van dat hij bij de stemming zondagochtend plaatselijke tijd de benodigde meerderheid zal behalen. Volgens plaatselijke media werden ongeveer 7000 politieagenten gemobiliseerd om incidenten tijdens de benoemingsprocedure te voorkomen.

John Lee was de veiligheidschef van Hongkong ten tijde van de massale prodemocratische protesten in 2019. In die hoedanigheid hield hij toezicht op het neerslaan van de protesten en de politieke machtsovername die daarop volgde.