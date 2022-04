De Amerikaanse president Joe Biden en zijn echtgenote Jill Biden hebben voor 2021 iets meer dan 600.000 dollar aan inkomsten aangegeven bij de federale belastingdienst. Dat meldt het Witte Huis vrijdag.

Het presidentiële paar gaf 610.702 dollar (564.818 euro) aan en betaalde daarop 150.439 dollar aan inkomstenbelastingen, goed voor een belastingtarief van 24,6 procent, luidt het in een verklaring.

Door hun belastingaangiften openbaar te maken, hebben de president en zijn vrouw een traditie nieuw leven ingeblazen die dateert uit de jaren zeventig en die door de vorige president, de Republikeinse miljardair Donald Trump, werd verbroken.

Joe Biden had vooraf al meer financiële transparantie beloofd. Vice-presidente Kamala Harris en haar echtgenoot Doug Emhoff gaven in 2021 voor 1,6 miljoen dollar aan inkomsten aan bij de federale belastingdienst en betaalden 523.371 dollar belastingen, een tarief van 31,6 procent.

Het presidentiële paar gaf 610.702 dollar (564.818 euro) aan en betaalde daarop 150.439 dollar aan inkomstenbelastingen, goed voor een belastingtarief van 24,6 procent, luidt het in een verklaring.Door hun belastingaangiften openbaar te maken, hebben de president en zijn vrouw een traditie nieuw leven ingeblazen die dateert uit de jaren zeventig en die door de vorige president, de Republikeinse miljardair Donald Trump, werd verbroken. Joe Biden had vooraf al meer financiële transparantie beloofd. Vice-presidente Kamala Harris en haar echtgenoot Doug Emhoff gaven in 2021 voor 1,6 miljoen dollar aan inkomsten aan bij de federale belastingdienst en betaalden 523.371 dollar belastingen, een tarief van 31,6 procent.