Het Amerikaanse Congres heeft de verkiezingszege van Joe Biden bekrachtigd. Hij wordt nu formeel de volgende Amerikaanse president.

Het Amerikaanse parlement stelde meer dan de 270 kiesmannen voor Biden officieel vast en dat is genoeg voor het presidentschap. Bezwaren van bondgenoten van de huidige president Donald Trump tegen de uitslagen in sommige staten, werden weggestemd. De vaststelling van de uitslag van de staat Vermont duwde Biden over de kritieke grens van 270 kiesmannen.

Vicepresident Mike Pence heeft dit met een verklaring over de uitslagen van de kiesmannen geformaliseerd in een zitting van beide kamers van het Amerikaanse Congres.

