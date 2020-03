Gewezen vice-president Joe Biden heeft dinsdag met een flinke marge de voorverkiezingen in de Amerikaanse staten Florida, Illinois en Arizona gewonnen. Daarmee bevestigde hij nog maar eens dat hij de gedoodverfde favoriet is voor de Democratische presidentsnominatie.

In Florida won Biden volgens de voorlopige uitslagen ruim 61 procent van de stemmen, tegen 22 procent voor senator Bernie Sanders. Omdat veel inwoners van Florida al enkele weken geleden per post hebben gestemd, ontvingen ook kandidaten als Michael Bloomberg, Pete Buttigieg en Elizabeth Warren nog tienduizenden stemmen.

Biden wint dinsdag ook de voorverkiezingen in Illinois, weliswaar met een iets minder grote voorsprong. Met de meeste stemmen geteld krijgt Biden de steun van 59 procent van de kiezers, tegenover 36 procent voor Sanders.

Ook in Arizona is Biden de winnaar, melden Amerikaanse media. De stemmen worden daar nog geteld, maar in de voorlopige resultaten stemt ongeveer 43 procent van de kiezers op Biden, en 30 procent op Sanders.

Eigenlijk zou ook Ohio dinsdag verkiezingen organiseren, maar de staat blies de stembusgang op het laatste moment af, vanwege het gezondheidsrisico door het coronavirus.

'Eerst de partij, dan het land verenigen'

In een toespraak vanuit zijn huiskamer richtte Biden zich tot de overwegend jonge kiezers die Sanders steunen: 'Ik weet wat er op het spel staat. Ik weet wat we moeten doen. Ons doel als campagne en mijn doel als kandidaat is om deze partij te verenigen, en daarna het land te verenigen.'

Sanders heeft nog niet op zijn verlies gereageerd, maar sprak eerder op dinsdag nog wel over de coronacrisis. Hij zei dat het vooral belangrijk is om ervoor te zorgen dat Amerikanen hun inkomen behouden, en stelde voor om ieder huishouden 2.000 dollar per maand te betalen zo lang de crisis voortduurt. 'We moeten ervoor zorgen dat deze gezondheids- en economische crisis niet een gelegenheid wordt voor Amerikaanse grootbedrijven en Wall Street om geld te verdienen.'

Vermoedelijk vinden er voorlopig geen andere voorverkiezingen meer plaats in de Verenigde Staten. In verband met het coronavirus hebben veel staten hun stembusgang uitgesteld, en mogelijk zal het in sommige staten zelfs alleen mogelijk zijn om per post te stemmen.

