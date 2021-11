De Amerikaanse president Joe Biden is van plan om zich kandidaat te stellen voor een herverkiezing bij de presidentsverkiezingen in 2024.

Dat heeft Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis, bekendgemaakt.

Toen een journalist tijdens de dagelijkse persbriefing de vraag opwierp of Biden in 2024 kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen, antwoordde Psaki 'dat het inderdaad zijn bedoeling is'. Verdere details gaf de woordvoerster niet.

Biden kent de voorbije maanden een slinkende populariteit, zelfs bij de Democraten. De partij werd stevig wakker geschud na een aantal Republikeinse overwinningen bij lokale verkiezingen, onder meer in Virginia. Verder zijn er ook wat vragen over de fysieke paraatheid van Biden. Afgelopen vrijdag onderging de 79-jarige president nog een darmonderzoek, waarna hij door de dokters 'fit for duty' werd verklaard.

82 jaar

Tijdens de campagne in 2020 had Biden gesteld dat hij voor één ambtstermijn zou gaan, maar al gauw na zijn verkiezing ambieerde hij een tweede. Met de slechte peilingen van de voorbije maanden wordt in Democratische kringen in toenemende mate gespeculeerd over een opvolger, en wordt onder meer naar de toenemende rivaliteit tussen vicepresident Kamala Harris en minister van Transport Pete Buttigieg verwezen die elk de rol van 'troonopvolger' zouden ambiëren.

Op het moment van de presidentsverkiezingen in 2024 zal Biden nagenoeg 82 zijn. Hij is sinds zijn aantreden in januari de oudste president ooit. Het vorige record stond op naam van Ronald Reagan, die aan het eind van zijn tweede ambtstermijn 77 was.

Biden is dan wel 'fit for duty' verklaard, zijn artsen gaven ook aan dat hij lijdt aan artritis, moeilijker stapt, problemen heeft aan de voeten, en vaker hoest, onder meer door allergieën.

